Приснилось, что надо кого-то убить. Новые подробности расстрела учителей из арбалета в Полтаве

Арбалет со стрелами изъяли правоохранители. Фото: ГУНП

В Полтаве девушке, ранившей из арбалета двух учителей в школе, сообщили о подозрении. Также она рассказала о причине своего поступка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП.

Отмечается, что указанной девушке сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ( "покушение на умышленное убийство").

Потребность в убийстве пришла во сне — так объяснила правоохранителям свои действия подозреваемая.

Как пишет издание poltava.to, 19-летняя Таисия уточнила, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей школы, где она определенный период училась, пока неизвестно. В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

Задержанная Таисия — студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

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Также известно, что девушку направили на освидетельствование, но результатов экспертизы еще нет.

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Что произошло

В Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 девушка ранила из арбалета двух учителей.

Педагоги получили травмы, угрозы их жизни нет. У одной женщины травмирована рука, у другой – туловище.

Нарушительницей оказалась 19-летняя местная жительница. Установлено, что девушка училась в этой школе до 4-го класса. Фигурантку преступления задержали.

Ранее мы сообщали, что в Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика.

Также напомним, под Харьковом злоумышленник напал на школу и избил директора и учителей.