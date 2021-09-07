Наснилося, що треба когось вбити. Нові подробиці розстрілу вчителів з арбалета в Полтаві

Зліва на фото підозрювана дівчина. Фото: колаж "Сьогодні"

У Полтаві дівчині, що поранила з арбалета двох вчителів у школі, повідомили про підозру. Вона розповіла про причини свого вчинку.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ НП області.

Зазначається, що зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("Замах на умисне вбивство").

Потреба у вбивстві прийшла уві сні – так пояснила правоохоронцям свої дії підозрювана.

Як пише видання poltava.to, 19-річна Таїсія уточнила, що вночі проти 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи, де вона певний період вчилася, невідомо. Як зброю вона вибрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки.

Затримана Таїсія – студентка Національного університету цивільного захисту України, де вчиться на психолога.

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Відомо, що дівчину направили на огляд, щоб визначити, чи була вона в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, але результатів експертизи ще немає.

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Що сталося

У Полтаві вранці 6 вересня на території школи № 11 дівчина поранила з арбалета двох учителів.

Педагоги отримали травми, загрози їхньому життю немає. У однієї жінки травмована рука, в іншої – тулуб.

Порушницею виявилася 19-річна місцева жителька. Вона вчилася в цій школі до 4-го класу. Фігурантку злочину затримали.

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Також нагадаємо, під Харковом зловмисник напав на школу і побив директора і вчителів.