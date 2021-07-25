Разумков – к деолигархизации внесли уже более тысячи правок

В интервью программе "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24" спикер рассказал о том, что хотят изменить в законопроекте №5599 депутаты и он сам

К законопроекту №5599, известному также, как законопроект о деолигархизации, депутаты Верховной Рады предложили уже 1230 правок. Об этом в интервью программе "Большая деолигархизация" на канале "Украина 24" заявил спикер ВР Дмитрий Разумков. По его словам, среди этого массива есть правки, которые внес сам спикер.

"Те правки, которые я туда подавал, организационные, они увеличивают перечень чиновников, которые попадают под декларирование. И на мой взгляд они делают закон более качественным в плане использования, как механизма действительной деолигархизации", – сказал Разумков.

По мнению спикера, основная цель изменений, которые парламент хочет внести в законопроект касаются совершенствования механизмов работы закона, который должен регламентировать взаимодействие власти и бизнеса.

Спикер не подал все правки, которые хотел

При этом Дмитрий Разумков отмечает, что кроме первоочередных правок, которые внес он персонально, у него имелся и целый ряд других, в том числе весьма существенных. Однако подавать эти правки спикер не стал.

"Были идеи и у меня, и у коллег по увеличению количества критериев, по которым ты можешь попасть в так называемый перечень лиц со значительным влиянием , но я лично не подавал соответствующие пропозиции, потому что это будут использовать оппоненты, как механизм затягивания процесса или создания дополнительных препятствий", – заявил Разумков.

По мнению Разумкова, людей, которые в итоге попадут в реестр олигархов, будет не так много, как сейчас прогнозирует. В интервью программе "Большая деолигархизация" спикер также высказал надежду, что власть и бизнес сумеют выработать такие механизмы отношений, которые через некоторое время позволят убрать из лексикона слово "деолигархизация".

В июне 2021 президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о деолигархизации. Законопроект направлен против лоббизма – когда чиновники и политики действуют не в интересах страны, а в интересах крупного бизнеса.

– когда чиновники и политики действуют не в интересах страны, а в интересах крупного бизнеса. Премьера программы "Большая деолигархизация" состоялась на каналах "Украина" и "Украина 24" 3 июля в 22:00. Это своего рода мониторинг главной реформы Владимира Зеленского в режиме реального времени.

состоялась на каналах "Украина" и "Украина 24" 3 июля в 22:00. Это своего рода мониторинг главной реформы Владимира Зеленского в режиме реального времени. 17 июля к команде телепрограммы "Большая деолигархизация" в качестве постоянного колумниста присоединилась экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Как отмечал "Сегодня", фактически – это возвращение Юлии Мендель в журналистику.