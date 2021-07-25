Разумков – до деолігархізації внесли вже понад тисячу правок

В інтерв'ю програмі "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24" спікер розповів про те, що хочуть змінити в законопроекті №5599 депутати і він сам

До законопроекту №5599, відомому також, як законопроєкт про деолігархізацію, депутати Верховної Ради запропонували вже 1230 правок. Про це в інтерв'ю програмі "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24" заявив спікер ВР Дмитро Разумков. За його словами, серед цього масиву є правки, які вніс особисто він сам.

"Ті правки, які я туди подавав, організаційні, вони збільшують перелік чиновників, які потрапляють під декларування. І на мій погляд вони роблять закон більш якісним в плані використання, як механізму дійсної деолігархізації", – сказав Разумков.

На думку спікера, основна мета змін, які парламент хоче внести в законопроєкт, стосуються вдосконалення механізмів роботи закону, який повинен регламентувати взаємодію влади і бізнесу.

Спікер не подав всі правки, які хотів

При цьому Дмитро Разумков зазначає, що крім першочергових правок, які внес він персонально, у нього був і цілий ряд інших, в тому числі дуже істотних. Однак подавати ці правки спікер не став.

"Були ідеї і у мене, і у колег по збільшенню кількості критеріїв, за якими ти можеш потрапити в так званий перелік осіб зі значним впливом , але я особисто не подавав відповідні пропозиції, тому що це будуть використовувати опоненти, як механізм затягування процесу або створення додаткових перешкод", – заявив Разумков.

На думку Разумкова, людей, які в підсумку потраплять до реєстру олігархів, буде не так багато, як зараз прогнозують. В інтерв'ю програмі "Велика деолігархізація" спікер також висловив надію, що влада і бізнес зуміють виробити такі механізми відносин, які через деякий час дозволять прибрати з лексикону слово "деолігархізація".

У червні 2021 президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Законопроект спрямований проти лобізму – коли чиновники і політики діють не в інтересах країни, а в інтересах великого бізнесу.

– коли чиновники і політики діють не в інтересах країни, а в інтересах великого бізнесу. Прем'єра програми "Велика деолігархізація" відбулася на каналах "Україна" і "Україна 24" 3 липня о 22:00. Це свого роду моніторинг головної реформи Володимира Зеленського в режимі реального часу.

відбулася на каналах "Україна" і "Україна 24" 3 липня о 22:00. Це свого роду моніторинг головної реформи Володимира Зеленського в режимі реального часу. 17 липня до команди телепрограми "Велика деолігархізація" в якості постійного колумніста приєдналася екс-прес-секретарка президента Юлія Мендель . Як відзначав "Сегодня", фактично – це повернення Юлії Мендель в журналістику.