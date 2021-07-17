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Мендель повертається у журналістику – де можна буде побачити

17 липня 2021 14:52

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Юлія Мендель буде в якості постійного колумніста у "Великий деолігархізації"

Колишня прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель приєдналася до команди телепрограми "Велика деолігархізація", яка виходить на каналах "Україна" і "Україна24".

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Про це повідомляє "Сьогодні".

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Юлія Мендель буде працювати в якості постійного колумніста. Її дебютну відеоколонку для "Великої деолігархізації" можна побачити в ефірі вже сьогодні.

Де і коли дивитися?

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  • На каналі "Україна 24" програма виходить щотижня по суботах о 22:00.
  • На телеканалі "Україна" – по понеділках о 00:10.
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Нагадаємо, крім Мендель, у проєкті буде працювати фіналіст конкурсу на прессекретаря президента Олександр Бондаренко. Він готуватиме "Щоденник президента" для "Великої деолігархізації".

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