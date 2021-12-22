Ребенка травят в школе? Рассказываем, что делать родителям

Родители не могут предположить, с какими детьми будет учиться их ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня
Чаще всего буллинг возникает в учебных заведениях. И если вашего ребенка травят в школе, то это нельзя игнорировать.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал психотерапевт, советник главы Минздрава Спартак Суббота.
С чего нужно начать родителям тех детей, кого буллят в школе?
Психотерапевт Спартак Суббота советует, что сначала нужно написать заявление, зафиксировать побои в случае наличия, сделать скриншоты с фото и видео инцидента, которые есть в наличии.
"Нужно собрать как можно больше информации. Если есть другие пострадавшие, то нужно написать коллективное заявление. Такой документ является более серьезным и рассматривается быстрее", – говорит Спартак Суббота.
Как уберечь ребенка от травли?
Родители не могут предугадать, с какими детьми будет учиться их ребенок в школе, как и то, может ли он стать жертвой буллинга. Однако можно способствовать тому, чтобы этого не произошло – развивать ассертивность ребенка.
Ассертивность – это умение человека не зависеть от действий и оценок других людей, чувствовать себя уверенно, отстаивать личные границы, а также регулировать свои эмоции и поведение.
Психотерапевт отметил, что развитием этих навыков у ребенка должны заниматься именно родители.
Буллинг в школе
Буллинг в школе может начаться с 6 лет, с первого класса. В некоторых случаях – даже с садика.
"Порой достаточно одного дефекта у ребенка, который отличал бы его от других. Например, не в том месте родинка или родимое пятно. Выбирают в жертву самого приметного. Таким может стать тот, кто старается быть самым неприметным", – говорит психотерапевт.
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