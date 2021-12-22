Дитину цькують у школі? Розповідаємо, що робити батькам

Батьки не можуть передбачити, з якими дітьми навчатиметься їхня дитина / Фото: Колаж: Сьогодні

Найчастіше буллінг виникає у навчальних закладах. І якщо вашу дитину травлять у школі, це не можна ігнорувати.

Про це сайту "Сьогодні" розповів психотерапевт, радник голови МОЗ Спартак Суббота.

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З чого потрібно почати батькам тих дітей, кого буллять у школі?

Психотерапевт Спартак Суббота радить, що спочатку потрібно написати заяву, зафіксувати побої у разі наявності, зробити скріншоти з фото та відео інциденту, які є.

"Потрібно зібрати якнайбільше інформації. Якщо є інші постраждалі, то слід написати колективну заяву. Такий документ є серйознішим і розглядається швидше", – каже Спартак Суббота.

Як уберегти дитину від цькування?

Батьки не можуть передбачити, з якими дітьми навчатиметься їхня дитина в школі, як і те, чи може вона стати жертвою булінгу. Однак можна сприяти тому, щоб цього не сталося – розвивати асертивність дитини.

Асертивність – це вміння людини не залежати від дій та оцінок інших людей, почуватися впевнено, відстоювати особисті межі, а також регулювати свої емоції та поведінку.

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Психотерапевт зазначив, що розвитком цих навичок у дитини мають займатися саме батьки.

Булінг у школі

Буллінг у школі може розпочатися з 6 років, з першого класу. У деяких випадках – навіть із садочка.

"Іноді достатньо одного дефекту дитини, який вирізняв би її серед інших. Наприклад, не там родимка або родима пляма. Вибирають у жертву найпомітнішого. Таким може стати той, хто намагається бути непримітним", – каже психотерапевт.

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