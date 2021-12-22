Як зрозуміти, що дитину "травлять" у школі? Відповідь психотерапевта

Більшість дітей "травлять" за те, що вони виглядають, кажуть і думають не так, як інші

Булінг дитини у школі може початитися з першого класу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 67% дітей віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу, але батьки можуть допомогти дітям протистояти "травлі".

Про це сайту "Сьогодні" розповів психотерапевт, радник голови МОЗ Спартак Субота.

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Як визначити самому, що дитину "травлять" у школі?

У дитини різка зміна настрою, повна апатія, зниження продуктивності у навчанні та фізичної активності, нездатність отримувати задоволення, відмова від гуртків, відмова навіть від гаджетів. Останній зараз – це мірило здоров'я. Якщо дитина "сидить у гаджеті", то це означає, що вона чимось зацікавлена.

Також варто звертати увагу на те, як часто дитина прогулює школу.

Що робити батькам?

По-перше, втрутитися у ситуацію. Для початку, звернутися до класного керівника дитини, до керівництва школи та до служби у справах дітей. Але буває і таке, що у школі "не чують" батьків і відповідають, мовляв, а що ми можемо зробити.

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"У такому разі треба обов'язково звернутися за допомогою до дитячого психолога. Дитині не обов'язково пояснювати те, навіщо це робиться. До речі, трапляється і таке, що фізично міцні школярі є об'єктом булінгу", – порадив психотерапевт.

Згідно дослідженню ЮНІСЕФ:

67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;

48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;

44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, бо їм було страшно за себе.

24% дітей стали жертвами булінгу;

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