Ревакцинация от COVID-19: кому Минздрав рекомендует делать бустерную прививку

Ревакцинироваться можно через 6 месяцев с даты получения второй дозы / Коллаж "Сегодня"

В Украине рекомендовали бустерную прививку от коронавируса для людей старше 60 лет. Также ее уже получили около 3 тысяч медиков.

Об этом сообщает главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет Суспільне.

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Детали

Рекомендацию поддержала Национальная техническая группа экспертов.

"Для пожилых людей, которым более 60 лет, эксперты рекомендуют проведение бустерной дозы через 6 месяцев после завершения базового курса прививки. Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить в действие соответствующим приказом Минздрава", — рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам. На сегодняшний день ее получили уже около 3 тысяч человек.

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"Эффективность вакцинального комплекса повышается с использованием бустерной дозы. Если мы посмотрим на эффективность против "Омикрона" обычного вакцинного комплекса, то по последним научным исследованиям примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения короновирусной болезни, от риска заболеть или от риска умереть", — подчеркнул главный санврач.

Сколько осталось вакцины

На национальных и областных складах остается около 11 миллионов доз вакцин. На 2022 год есть гарантированные поступления в размере 25 млн доз вакцин Pfizer/Biontech, 6,5 млн — CoronaVac.

Какая разница между дополнительной и бустерной дозой

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.

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