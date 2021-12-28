Ревакцинальная доза и две "красных" области: какая ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня
Две "красные" области совсем скоро перейдут в желтую зону карантина из-за снижения COVID-показателей. Также в Украине вакцинируют третьей дозой вакцины от коронавируса.
Сайт "Сегодня" собрал последние новости о ситуации с COVID-19 в стране.
Коронавирус в Украине
За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2248 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19).
За прошлые сутки госпитализировали 944 человека, а также зафиксировали 134 летальных исхода. Выздоровели 4789 человек.
За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 437 528 человек.
Всего проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.
Количество зараженных в регионах за сутки
- г. Киев – 475;
- Винницкая область – 43;
- Волынская область – 84;
- Днепропетровская область – 102;
- Донецкая область – 149;
- Житомирская область – 66;
- Закарпатская область – 55;
- Запорожская область – 82;
- Ивано-Франковская область – 46;
- Киевская область – 126;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 23;
- Львовская область – 91;
- Николаевская область – 18;
- Одесская область – 189;
- Полтавская область – 74;
- Ровенская область – 30;
- Сумская область – 56;
- Тернопольская область – 43;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 16;
- Хмельницкая область – 17;
- Черкасская область – 153;
- Черновицкая область – 60;
- Черниговская область – 16.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса
За сутки вакцинировано 46 024 человека. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек.
В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.
Карантинные зоны
Красная
Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались показатели.
Желтая
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.
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