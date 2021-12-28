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Ревакцинальная доза и две "красных" области: какая ситуация с COVID-19 в Украине

Юлия Гаврилюк
28 декабря, 10:52
В стране уже 2208 человек получили дополнительную дозу вакцины, а 990 – ревакцинальную

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

Две "красные" области совсем скоро перейдут в желтую зону карантина из-за снижения COVID-показателей. Также в Украине вакцинируют третьей дозой вакцины от коронавируса.

Сайт "Сегодня" собрал последние новости о ситуации с COVID-19 в стране.

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Коронавирус в Украине

За сутки 27 декабря в Украине зафиксировано 2248 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 137, медработников – 19).

За прошлые сутки госпитализировали 944 человека, а также зафиксировали 134 летальных исхода. Выздоровели 4789 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 437 528 человек.

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Всего проведено 16 691 695 ПЦР-тестирований.

Количество зараженных в регионах за сутки

  • г. Киев – 475;
  • Винницкая область – 43;
  • Волынская область – 84;
  • Днепропетровская область – 102;
  • Донецкая область – 149;
  • Житомирская область – 66;
  • Закарпатская область – 55;
  • Запорожская область – 82;
  • Ивано-Франковская область – 46;
  • Киевская область – 126;
  • Кировоградская область – 54;
  • Луганская область – 23;
  • Львовская область – 91;
  • Николаевская область – 18;
  • Одесская область – 189;
  • Полтавская область – 74;
  • Ровенская область – 30;
  • Сумская область – 56;
  • Тернопольская область – 43;
  • Харьковская область – 180;
  • Херсонская область – 16;
  • Хмельницкая область – 17;
  • Черкасская область – 153;
  • Черновицкая область – 60;
  • Черниговская область – 16.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса

За сутки вакцинировано 46 024 человека. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек.

В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

Карантинные зоны

Красная

Только две области остались в этой зоне: Волынская и Запорожская. Но у них уже полностью стабилизировались показатели.

Желтая

  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская.

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