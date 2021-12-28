Ревакцинальна доза та дві "червоні" області: яка ситуація з COVID-19 в Україні

В Україні покращилася ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

Дві "червоні" області зовсім скоро перейдуть у "жовту зону" карантину через зниження COVID-показників. Також в Україні вакцинують третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини щодо ситуації з COVID-19 у країні.

Реклама

Коронавірус в Україні

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 137 дітей, медпрацівників – 19).

Минулої доби госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужали 4789 людей.

За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 людей.

Реклама

Усього проведено 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Кількість заражених у регіонах за добу

м. Київ – 475;

Вінницька область – 43;

Волинська область – 84;

Дніпропетровська область – 102;

Донецька область – 149;

Житомирська область – 66;

Закарпатська область – 55;

Запорізька область – 82;

Івано-Франківська область – 46;

Київська область – 126;

Кіровоградська область – 54;

Луганська область – 23;

Львівська область – 91;

Миколаївська область – 18;

Одеська область – 189;

Полтавська область – 74;

Рівненська область – 30;

Сумська область – 56;

Тернопільська область – 43;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область – 17;

Черкаська область – 153;

Чернівецька область – 60;

Чернігівська область – 16.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу

За добу вакциновано 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.

Реклама

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Карантинні зони

"Червона"

Лише дві області залишилися у цій зоні: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувалися показники.

"Жовта"

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська.

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська,

Київська,

Житомирська,

Сумська,

Миколаївська,

Чернігівська,

Черкаська.

Раніше ми писали: