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Ревакцинальна доза та дві "червоні" області: яка ситуація з COVID-19 в Україні

Юлія Гаврилюк
28 грудня, 10:52
У країні вже 2208 людей отримали додаткову дозу вакцини, а 990 – ревакцинальну

В Україні покращилася ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

Дві "червоні" області зовсім скоро перейдуть у "жовту зону" карантину через зниження COVID-показників. Також в Україні вакцинують третьою дозою вакцини від коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні новини щодо ситуації з COVID-19 у країні.

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Коронавірус в Україні

За добу 27 грудня в Україні зафіксовано 2248 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них – 137 дітей, медпрацівників – 19).

Минулої доби госпіталізували 944 особи, а також зафіксували 134 летальні випадки. Одужали 4789 людей.

За весь час пандемії в Україні одужали – 3 437 528 людей.

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Усього проведено 16 691 695 ПЛР-тестувань.

Кількість заражених у регіонах за добу

  • м. Київ – 475;
  • Вінницька область – 43;
  • Волинська область – 84;
  • Дніпропетровська область – 102;
  • Донецька область – 149;
  • Житомирська область – 66;
  • Закарпатська область – 55;
  • Запорізька область – 82;
  • Івано-Франківська область – 46;
  • Київська область – 126;
  • Кіровоградська область – 54;
  • Луганська область – 23;
  • Львівська область – 91;
  • Миколаївська область – 18;
  • Одеська область – 189;
  • Полтавська область – 74;
  • Рівненська область – 30;
  • Сумська область – 56;
  • Тернопільська область – 43;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 16;
  • Хмельницька область – 17;
  • Черкаська область – 153;
  • Чернівецька область – 60;
  • Чернігівська область – 16.

Дані із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу

За добу вакциновано 46 024 особи. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 особи, отримали дві дози – 13 447 292 особи, отримали додаткову дозу – 2208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Карантинні зони

"Червона"

Лише дві області залишилися у цій зоні: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувалися показники.

"Жовта"

  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська.
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Чернігівська,
  • Черкаська.

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