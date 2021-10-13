Рейды полиции, камеры и сертификат о вакцинации: как в Украине будут следить за соблюдением карантина

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Коллаж: "Сегодня"

Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских программное обеспечение для проверки сертификатов о вакцинации.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Реклама

"На сегодняшний день Национальная полиция уже установила на планшеты полицейских соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов о вакцинации", – говорится в сообщении ведомства.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая подчеркнула готовность к дальнейшему сотрудничеству.

"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужб и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов. К сожалению, дисциплина формируется не только призывами, но и четким контролем", – заявила Магалецкая.

Важный действенный контроль будет:

за соблюдением масочного режима;

за условиями перевозок;

за работой заведений общественного питания и развлекательными заведениями.

Сейчас правоохранительные органы и другие ведомства вырабатывают механизмы, как контролировать соблюдение карантинных норм. Кроме того, им надо четко понимать ответственных за нарушения.

Реклама

"Например, руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки наших граждан, организаторов спортивных мероприятий, непосредственно тех лиц, которые несут ответственность как административную, так и порой уголовную, в частности за несоблюдение эпидемиологических норм", — сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Правоохранительные органы и другие ведомства вырабатывают механизмы, как контролировать соблюдение карантинных норм / Фото: Нацполиция

Также во время совещания прозвучало, что задачей полиции является проведение необходимой разъяснительной работы среди перевозчиков. Им будут говорить о необходимости соблюдения карантина, а также разъяснять ответственность граждан и перевозчиков в случае нарушений.

Вас снимает скрытая камера

Ранее мы сообщали, что в украинских торговых центрах установят специальные камеры, чтобы контролировать соблюдение карантина. Это произойдет, когда в стране введут более жесткие ограничения.

Реклама

По словам главного санврача Игоря Кузина, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, власти будут чаще приезжать с проверками в регионы. Кроме того, чиновники будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций", – сказал санврач.

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможность пребывания в общепите для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.