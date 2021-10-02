Рисовал дорожную разметку: в Польше грузовик сбил украинца

В Польше погиб украинец / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше во время выполнения ремонтных работ на скоростной дороге между Люблином и Варшавой погиб 23-летний украинец.

Об этом пишет Wp.pl.

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Грузовой автомобиль сбил мужчину во время того, как тот рисовал дорожную разметку.

"Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащей дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них – украинец, красили горизонтальные разметки", – говорится в сообщении.

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Грузовик въехал в заднюю часть припаркованного Volkswagen.

"Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", – добавили в сообщении.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

В Украине тоже довольно часто происходят ДТП. Самые распространенные причины это:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

В Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

В Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека.

В Одесской области на трассе Киев – Одесса рейсовый автобус сообщением Киев – Кишинев столкнулся с грузовиком. В результате один человек погиб, еще шестеро пострадали.