Малював дорожню розмітку: в Польщі вантажівка збила українця

У Польщі загинув українець / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі під час виконання ремонтних робіт на швидкісній дорозі між Любліном і Варшавою загинув 23-річний українець.

Про це пише Wp.pl.

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Вантажний автомобіль збив чоловіка під час того, як той малював дорожню розмітку.

"Автомобіль Volkswagen Transporter, що належить дорожникам, стояв на аварійній смузі. Перед ним стояли двоє робітників, один з них – українець, фарбували горизонтальні розмітки", – йдеться в повідомленні.

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Вантажівка в'їхала в задню частину припаркованого Volkswagen.

"Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили до лікарні в Пулавах", – додали в повідомленні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

В Україні теж досить часто стаються ДТП. Найпоширеніші причини це:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

У Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

На Рівненщині в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 особи.

На Одещині на трасі Київ – Одеса рейсовий автобус сполученням Київ – Кишинів зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще шестеро постраждали.