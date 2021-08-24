Проникновенно спела и подарила цветы ветеранам. Девочка стала звездой парада ко Дню Независимости

Неизвестная девочка стала украшением главного торжества / Коллаж "Сегодня"
Одним из главных участников парада на Крещатике к 30-летию Дня Независимости Украины стала девочка, имя которой так и осталось загадкой. Девочка участвовала в театральной постановке о ключевых этапах развития Украины, подарила цветы одному из командиров и проникновенно спела песню про Украину после завершения военного марша. Имя ее диктор так и не назвал.
Источник "Сегодня" среди организаторов парада рассказал, что родители девочки попросили, чтобы ее не называли во время выступления.
"Они не хотят большой публичности. Она просто приняла участие в театральной постановке по приглашению творческой группы организаторов парада. Цветы вручила, по сути, всем военным – защитникам Украины. Родители ее – не политики, обычные люди, поэтому и не хотят публичности", – рассказал источник.
- Сегодня, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости – военные расчеты прошли по площади Независимости и Крещатику.
- Также в шествии принимали участие военная техника и авиация. В небе над Киевом пролетел крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", принявший участие в военном параде. "Мрія" замыкала воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и целого семейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.
- Присоединились военные стран НАТО.
- Парад прошел не только в Киеве. В Одессе на пляже "Ланжерон" состоялся парад кораблей и пролетела боевая авиация.