Проникливо заспівала і подарувала квіти ветеранам. Дівчинка стала зіркою параду до Дня Незалежності

Невідома дівчинка стала окрасою головного торжества / Колаж "Сегодня"
Одним з головних учасників параду на Хрещатику до 30-річчя Дня Незалежності України стала дівчинка, ім'я якої так і залишилося загадкою. Дівчинка брала участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку України, подарувала квіти одному з командирів і проникливо заспівала пісню про Україну після завершення військового маршу. Ім'я її диктор так і не назвав.
Джерело "Сегодня" серед організаторів параду розповіло, що батьки дівчинки попросили, щоб її не називали під час виступу.
"Вони не хочуть великої публічності. Вона просто взяла участь в театральній постановці на запрошення творчої групи організаторів параду. Квіти вручила, по суті, всім військовим – захисникам України. Батьки її – не політики, звичайні люди, тому й не хочуть публічності", – розповіло джерело.
- Сьогодні, 24 серпня, в Києві пройшов парад до Дня Незалежності – військові розрахунки пройшли по площі Незалежності і Хрещатику.
- Також у ході брали участь військова техніка і авіація. У небі над Києвом пролетів найбільший в світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який взяв участь у військовому параді. "Мрія" замикала повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників і військово-транспортних судів: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл -76 і цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П.
- Долучилися військові країн НАТО.
- Парад пройшов не тільки в Києві. В Одесі на пляжі "Ланжерон" відбувся парад кораблів і пролетіла бойова авіація.