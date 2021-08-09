Россия хочет легитимизовать Лукашенко: в ТКГ раскрыли новую хитрость оккупантов

Живая встреча в Минске не может состояться, пока действуют ковидные карантинные ограничения, но у Москвы есть коварный план

Россия настаивает на заседании ТКГ в Минске. Коллаж "Сегодня"

Украина давно настаивает на переносе из Минска переговоров Трехсторонней контактной группы, а Россия сейчас пытается "затащить" участников процесса в столицу Беларуси на встречу вживую, а не онлайн, чтобы этим самым легитимизовать режим Лукашенко и выставить себя посредником, а не участником конфликта.

Об этом рассказал Прямому представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

Он отметил, что, как минимум, "живая" встреча в Минске не может состояться, пока действуют ковидные карантинные ограничения.

"Пока они не отменены, все это пропаганда, политтехнология, информационная спецоперация Российской Федерации. Она говорит о том, что "давайте проведем встречу, на которой, возможно, улучшится ситуация". И сразу Грызлов (глава делегации РФ в ТКГ. – Ред.) говорит, что если мы не проведем, то Украина несет ответственность за возможные ухудшения ситуации на Донбассе. И у меня возникает вопрос, а какая разница – оффлайн или онлайн-встреча", – сказал Гармаш.

По его словам, Россия пытается легитимизовать действия режима Лукашенко, хотя в Украине неоднократно указывали, что Минск не может быть площадкой для мирного урегулирования, поскольку в самой Беларуси нет мира.

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Также оккупанты хотят провернуть "пропагандистский трюк" – организовать непосредственный контакт украинской делегации и т.н. "ЛНР" и "ДНР", чтобы выставить себя посредником, а не стороной войны.

Минские соглашения

5 сентября 2014 года в Минске были заключены первые соглашения по Донбассу. Тогда в них участвовали представители России, Украины и ОБСЕ, а также там присутствовали главари "Л/ДНР".

12 февраля 2015 года в столице Беларуси были подписаны вторые Минские соглашения, но уже на уровне лидеров государств. В переговорах приняли участие президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

Через несколько лет в Украине заговорили о нецелесообразности переговоров в Минске, поскольку Лукашенко основной союзник Путина и, мол, нельзя верить его мирным стремлениям. А после начала репрессий против белорусов с августа 2020 года, в Киеве считали, что Минск больше не может быть площадкой для достижения мира.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например, в Польшу, Швейцарию или Финляндию.

В свою очередь Лукашенко назвал политической вакханалией вероятность переноса ТКГ из Минска.

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