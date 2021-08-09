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Россия хочет легитимизовать Лукашенко: в ТКГ раскрыли новую хитрость оккупантов

9 августа, 15:40

Сергей Мартынец

Живая встреча в Минске не может состояться, пока действуют ковидные карантинные ограничения, но у Москвы есть коварный план

Россия настаивает на заседании ТКГ в Минске. Коллаж "Сегодня"

Украина давно настаивает на переносе из Минска переговоров Трехсторонней контактной группы, а Россия сейчас пытается "затащить" участников процесса в столицу Беларуси на встречу вживую, а не онлайн, чтобы этим самым легитимизовать режим Лукашенко и выставить себя посредником, а не участником конфликта.

Об этом рассказал Прямому представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

Он отметил, что, как минимум, "живая" встреча в Минске не может состояться, пока действуют ковидные карантинные ограничения.

"Пока они не отменены, все это пропаганда, политтехнология, информационная спецоперация Российской Федерации. Она говорит о том, что "давайте проведем встречу, на которой, возможно, улучшится ситуация". И сразу Грызлов (глава делегации РФ в ТКГ. – Ред.) говорит, что если мы не проведем, то Украина несет ответственность за возможные ухудшения ситуации на Донбассе. И у меня возникает вопрос, а какая разница – оффлайн или онлайн-встреча", – сказал Гармаш.

По его словам, Россия пытается легитимизовать действия режима Лукашенко, хотя в Украине неоднократно указывали, что Минск не может быть площадкой для мирного урегулирования, поскольку в самой Беларуси нет мира.

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Также оккупанты хотят провернуть "пропагандистский трюк" – организовать непосредственный контакт украинской делегации и т.н. "ЛНР" и "ДНР", чтобы выставить себя посредником, а не стороной войны.

Минские соглашения

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что Беларусь не может быть площадкой для достижения мира и Киев хочет переноса переговоров в другую страну, например, в Польшу, Швейцарию или Финляндию.

В свою очередь Лукашенко назвал политической вакханалией вероятность переноса ТКГ из Минска.

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