Росія хоче легітимізувати Лукашенка: у ТКГ розкрили нову хитрість окупантів

Жива зустріч у Мінську не може відбутися, поки діють ковідні карантинні обмеження, але в Москви є підступний план

Росія наполягає на засіданні ТКГ в Мінську. Колаж "Сьогодні"

Україна давно наполягає на перенесенні з Мінська переговорів Тристоронньої контактної групи, а Росія зараз намагається "затягнути" учасників процесу до столиці Білорусі на зустріч наживо, а не онлайн, щоб цим самим легітимізувати режим Лукашенка і виставити себе посередником, а не учасником конфлікту.

Про це розповів Прямому представник Донецька у ТКГ від України Сергій Гармаш.

Він зазначив, що, як мінімум, "жива" зустріч у Мінську не може відбутися, поки діють ковідні карантинні обмеження.

"Поки вони не скасовані, все це є пропагандою, політтехнологією, інформаційною спецоперацією Російської Федерації. Вона говорить про те, що "давайте проведемо зустріч, на якій, можливо, покращиться ситуація". І одразу Гризлов каже, що якщо ми не проведемо, то Україна несе відповідальність за можливі погіршення ситуації на Донбасі. І у мене виникає питання, а яка різниця: офлайн чи онлайн-зустріч", – сказав Гармаш.

За його словами, Росія намагається легітимізувати дії режиму Лукашенка, хоча в Україні неодноразово вказували, що Мінськ не може бути майданчиком для мирного врегулювання, оскільки в самій Білорусі немає миру.

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Також окупанти хочуть провернути "пропагандистський трюк" – організувати безпосередній контакт української делегації і т.зв. "ЛНР" і "ДНР", щоб виставити себе посередником, а не стороною війни.

Мінські угоди

5 вересня 2014 року у Мінську були укладені перші угоди щодо Донбасу. Тоді в них брали участь представники Росії, України і ОБСЄ, а також там були присутні ватажки "Л/ДНР".

12 лютого 2015 року у столиці Білорусі були підписані другі Мінські угоди, але вже на рівні лідерів держав. У переговорах взяли участь президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Через кілька років в Україні заговорили про недоцільність переговорів у Мінську, оскільки Лукашенко основний союзник Путіна і, мовляв, не можна вірити його мирним прагненням. А після початку репресій проти білорусів з серпня 2020 року, у Києві вважали, що Мінськ не може бути майданчиком для досягнення миру.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук казав, що Білорусь не може бути майданчиком для досягнення миру і Київ хоче перенесення переговорів до іншої країни, наприклад, до Польщі, Швейцарії або Фінляндію.

У свою чергу Лукашенко назвав політичною вакханалією ймовірність перенесення ТКГ з Мінська.

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