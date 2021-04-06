Україна проти зустрічей ТКГ у Мінську і буде шукати нове місто – Резніков

Україна більше не збирається брати участь у засіданнях Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську через проросійські настрої в Білорусі, і потрібно шукати інше місце для зустрічей.

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Про це заявив міністр з питань інтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Він підкреслив, що Україна однозначно заявила про свою позицію з цього питання.

"Ми повідомили ТКГ, що якщо раптом завершаться карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити консультації, як раніше, в Мінську, українська сторона не направлятиме своїх членів делегації до Мінська" , – розповів Резніков.

Тому для переговорів, за його словами, потрібно шукати іншу країну і інше місто, зокрема через антиукраїнські настрої влади Білорусі.

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"Білорусь поки перебуває під впливом Російської Федерації. Звичайно, у нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка проросійського спрямування і антиукраїнського характеру", – зазначив міністр.

Зараз зустрічі ТКГ відбуваються в онлайн-режимі.

Нагадаємо, українська делегація в Тристоронній контактній групі не братиме участі в засіданнях, поки не виключать з переговорного процесу так званого експерта Майю Пирогову, засуджену в Україні за тероризм.

Ми також повідомляли, що на останньому засіданні ТКГ 31 березня Росія відмовилася від нового перемир'я на Донбасі з 1 квітня.

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