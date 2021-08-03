Россия обманула жителей "Л/ДНР" – людей вакцинируют опасным двойником Sputnik V

Лайт-версия российского Спутника не одобрена ВОЗ и Европейским агентством и побочных эффектов может иметь еще больше

Россия травит жителей "Л/ДНР" непонятным препаратом от COVID-19. Коллаж "Сегодня"

Россия обещала вакцинировать жителей т.н. "ЛНР" и "ДНР" препаратом Sputnik V, а на самом деле использует на оккупированных территориях ее однокомпонентного двойника Sputnik Light, тем самым вводя людей в заблуждение.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военная разведка отмечает, что Sputnik Light разработана на основе вакцины Sputnik V, но не получила одобрения для использования от Европейского агентства по лекарствам и Всемирной организации здравоохранения. Одобрение ВОЗ имеет важное значение для распространения препарата в рамках инициативы глобального доступа к вакцинам от коронавируса.

"Все, что Россия может сегодня незаконно поставлять на временно оккупированные территории Украины – это вакцины, которыми пользуются только самые бедные страны мира, в то время как Украина вакцинирует своих граждан лучшими и самыми дорогими вакцинами, которые используют все цивилизованные страны. И даже это Россия делает неофициально, пытаясь скрыть факты завоза вакцины в ОРДЛО. Жители временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут стать банально подопытными кроликами для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант своей вакцины Sputnik Light, прежде чем предложить ее россиянам", – заявили в ГУР.

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Разведчики отмечают, что вакцина Sputnik V имеет целый ряд побочных эффектов, а у ее двойника Light-версии даже страшно представить.

"Проведя испытания своей сомнительной вакцины на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР, Россия не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле – не узнает никто", – добавили в ГУР.

Как мы ранее писали, в правительстве заявляли, что жители временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей смогут вакцинироваться против коронавируса на контрольных пунктах въезда-выезда нормальной вакциной. Тем временем в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

Также в Минздраве заявляют, что вакцинированные могут получить привилегии в случае, если снова будет усилен карантин.