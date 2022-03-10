Россия признала, что использует против украинцев оружие с "вакуумными бомбами"

Россия использует в Украине запретное вооружение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы.

Об этом сообщил российский телеканал Звезда, принадлежащий Минобороны РФ.

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9 марта телеканал обнародовал информацию, что артиллерист-оккупант Сергей Губарев 4 марта в бою с ВСУ в Черниговской области применил систему ТОС-1А "Солнцепек".

На это отреагировало Министерство обороны Британии, подчеркнув, что на ТОС-1А россияне могут использовать термобарические боеголовки (их еще называют "вакуумными бомбами"). Применение российскими оккупантами системы ТОС-1А против гражданского населения Украины противоречит международному праву ведения войны.

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Термобарические боеголовки запрещены

Они взрываются в два этапа. Сначала боеголовка выбрасывает воспалительную смесь в форме аэрозоля, затем взрывается вторая часть, которая подрывает распыленный вокруг аэрозоль. Из-за такого действия термобарические боеприпасы обладают значительно более мощной силой поражения и взрывной волной.

В соответствии с международными конвенциями по ведению войны такие термобарические боеприпасы запрещено применять против военных объектов или живой силы противника, если они могут поразить гражданское население. Кроме того, термобарические боеприпасы запрещено использовать против военных, если полученная выгода не оправдывает их применение.

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