Росія визнала, що застосовує проти українців зброю з "вакуумними бомбами"

Росія використовує в Україні заборонене озброєння. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія визнала, що в ході війни проти України застосувала систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепек", на якій можуть бути термобаричні боєприпаси.

Про це повідомив російський телеканал Звезда, що належить Міноборони РФ.

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9 березня телеканал оприлюднив інформацію, що артилерист-окупант Сергій Губарєв 4 березня в бою з ЗСУ в Чернігівській області застосував систему ТОС-1А "Солнцепек".

На це відреагувало Міністерство оборони Британії, яке наголосило, що на ТОС-1А росіяни можуть використовувати термобаричні боєголовки (їх ще називають "вакуумними бомбами"). Застосування російськими окупантами системи ТОС-1А проти цивільного населення України суперечить міжнародному праву щодо ведення війни.

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Термобаричні боєголовки заборонені

Вони вибухають у два етапи. Спершу боєголовка викидає запальну суміш у формі аерозолю, а потім вибухає інша частина, яка підриває розпилений довкола аерозоль. Через таку дію термобаричні боєприпаси мають значно потужнішу силу враження та вибухову хвилю.

Згідно з міжнародними конвенціями щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об’єктів чи живої сили противника, якщо вони можуть уразити цивільне населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових, якщо отримана вигода не виправдовує їхнє застосування.

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