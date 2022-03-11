Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами (видео)

Враг ударил по Днепру. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром 11 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал Днепр Оперативный.

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По его данным, местные жители сообщают, что в один из районов Днепра были нанесены ракетные удары. Информация о пострадавших выясняется.

Также уже появились видео и фото попадания ракет в Днепре. Местных жителей просят не публиковать их в Сети. Однако очевидцы выложили видео, на котором слышны взрывы. Когда враг атаковал Днепр, в городе были включались сирены.

"В местах нанесенных ракетных ударов работают спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует", - сообщает Днепр Оперативный.

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Удар по Луцку

Примерно в то же время, что и в Днепре, около 6 утра, враг атаковал Луцк. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.

После серии взрывов в городе что-то вспыхнуло. Спасатели пока не предоставляли информацию о случившемся.

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