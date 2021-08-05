Россиянам стыдно за Крым – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что россиянам стыдно за Крым / Фото: Офис Президента Украины, Reuters/Maxim Shemetov

В России много русских, которым стыдно за действия РФ в вопросах аннексии Крыма. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил во время интервью телеканалу "Дом".

По его словам, в РФ многие россияне поддерживают единство Украины и видят Донбасс украинским.

"Есть огромное количество русских людей, которые поддерживают единую Украину, поддерживают Донбасс и видят его только украинским. Знают. И им неприятно. Вообще-то, им стыдно за все, что связано с Крымом. Вообще-то, очень стыдно", – заявил Зеленский.

Президент уверен, что российская история будет оплакивать свои же шаги и решения касательно Крыма. Именно полуостров Зеленский называет "первой свечкой".

"Почему я сказал Крыма, не Донбасса? Не потому что на Донбассе меньшая рана. На Донбассе большая рана. Погибших намного больше, намного, на тысячи людей. Потому что Крым – это первая спичка. Это первый вот этот огонек, из-за которого два народа, реально поколения, может, поколения на два, так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать. Многие русскоговорящие украинцы перешли на украинский язык. Мы все говорим на украинском языке. Но многие перешли, потому что им неприятно даже, потому что убили брата, отца", – заявил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин не желает заканчивать войну на Донбассе. Однако только от него сейчас зависит вопрос прекращения огня, считает глава украинского государства.

Кроме того, в своем интервью Зеленский вспомнил, как в 2014 году с "Кварталом" приезжал выступать в Донецк. Уже тогда он опасался, что будет такой исход на Донбассе.