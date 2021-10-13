Российские наемники блокируют выезд украинцев с оккупированных территорий

Боевики блокируют выезд украинцев из оккупации. Теперь, чтобы покинуть Луганск и Донецк, надо иметь уж очень веские причины — родственник умер, срочно нужно на лечение или обучение. Корреспондент "Сегодня" Александр Махов съездил на пункт пропуска и поговорил с людьми, которые живут в псевдореспубликах.

Во время пандемии боевики закрыли все пункты пропуска через линию разграничения в Луганской области. Оккупанты ввели новые, более жесткие правила, и люди остались фактически в изоляции на оккупированной территории.

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Игорь должен был ехать к жене в Луганск. Но его не пропустили боевики и пришлось вернуться. Все это из-за отсутствия прописки. В этом случае нужно подавать заявление через интернет.

Алина, которая с ребенком пришла из Луганска, подтверждает — надо подавать заявку, чтобы пройти на оккупированную территорию.

"Нужно подавать заявление. Его будут рассматривать и подтверждать или отклонять", — говорит женщина.

Марина этого не знала и не смогла забрать внука.

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"Я туда не ездила на ту территорию. Я туда доехала, мне позвонили, что мама внука не привезем. Я, конечно, разозлилась и вернулась", — рассказывает Марина.

А вот Ирине повезло и прошла, потому что нужно было в больницу. Женщина ездила на консультацию из Северодонецка.

Боевики ввели ограничение на месяц, но водители, которые перевозят людей от пункта пропуска убеждены, на самом деле — дольше.

Украинские пограничники говорят, что не перекрывают пункты пропуска и готовы пустить всех.

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"Показывается документ, который подтверждает прохождение курса или хотя бы одной дозы вакцины, и лицо освобождается от установки мобильного приложения "Вдома", — рассказала пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко.

Украинцы из оккупации приезжали, в частности, и за лекарствами. Но теперь передвижение фактически заблокировано. Рассматривать заявку на выезд боевики могут несколько недель.

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