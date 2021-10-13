Російські найманці блокують виїзд українців з окупованих територій

Бойовики блокують виїзд українців з окупації. Тепер, щоб покинути Луганськ і Донецьк, треба мати дуже вагомі причини — родич помер, терміново потрібно на лікування або навчання. Кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов з'їздив на пункт пропуску і поговорив з людьми, які живуть у псевдореспубліках.

Під час пандемії бойовики закрили всі пункти пропуску через лінію розмежування в Луганській області. Окупанти ввели нові, більш жорсткі правила, і люди залишилися фактично в ізоляції на окупованій території.

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Ігор мав їхати до дружини в Луганськ. Але його не пропустили бойовики і довелося повернутися. Все це через відсутність прописки. В цьому випадку потрібно подавати заяву через інтернет.

Аліна, яка з дитиною прийшла з Луганська, підтверджує — треба подавати заяву, щоб пройти на окуповану територію.

"Потрібно подавати заяву. Її розглядатимуть і підтверджуватимуть або відхилятимуть", — говорить жінка.

Марина цього не знала і не змогла забрати онука.

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"Я туди не їздила на ту територію. Я туди доїхала, мені подзвонили, що мама онука не привеземо. Я, звичайно, розлютилася і повернулася", — розповідає Марина.

А ось Ірині пощастило і пройшла, тому що потрібно було в лікарню. Жінка їздила на консультацію з Сєвєродонецька.

Бойовики ввели обмеження на місяць, але водії, які перевозять людей від пункту пропуску переконані, насправді — довше.

Українські прикордонники кажуть, що не перекривають пункти пропуску і готові пустити всіх.

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"Показується документ, який підтверджує проходження курсу або хоча б однієї дози вакцини, і особа звільняється від встановлення мобільного додатка "Вдома", — розповіла прессекретар Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

Українці з окупації приїжджали, зокрема, і за ліками. Але тепер пересування фактично заблоковано. Розглядати заявку на виїзд бойовики можуть кілька тижнів.

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