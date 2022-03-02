Российские оккупанты бомбят харьковских беженцев

Путин уничтожает Харьков / Коллаж "Сегодня"
Харьков остается одним из городов Украины, который продолжает бомбить российская армия. Войска международного преступника Владимира Путина игнорируют все международные гуманитарные нормы. Из Харькова пришло видео обстрела людей, ожидавших эвакуации из города.
Об этом сообщается на телеграм-канале "Украина сейчас".
Обстановка
- Уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала российского вторжения в Украину 21 ребенок погиб и 55 детей пострадали.
- По информации Черниговской ОГА, в результате обстрелов только в черниговской райбольнице умер один человек, пятеро получили травмы.
- 2 марта стало известно, что Тростянец полностью занят российскими войсками. Отдельные группы солдат заблокировали работу бригад скорой помощи.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что российские оккупанты убили под Киевом молодого врача Марину Калабину, которая пыталась спасти раненого ими же ребенка.
- 28 февраля в Харькове российские оккупанты продолжают убивать мирное население. Из-за обстрела "Смерчем" 28 февраля погибли люди, среди них – дети.
- Войска РФ расстреляли рейсовый автобус 26 февраля вблизи города Волохов Яр в Харьковской области.
- Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан инициировал начало расследования по преступлениям против граждан Украины, совершаемым армией России.