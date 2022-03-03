"Российские войска убивают мирных": топ-менеджер Яндекс уволилась из-за замалчивания войны

Антонина Самсонова уволилась по собственному желанию / Коллаж "Сегодня"

Топ-менеджер поисковой сети Яндекс Антонина Самсонова уволилась из-за того, что на главной странице не отображается информация про войну в Украине.

Фотографию заявления Самсонова опубликовала на своей странице в Facebook.

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"В связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex информацию о том, что российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных людей, прошу уволить меня по собственному желанию. Действия компании сегодня я считаю преступлением и соучастием в нападении и войне", – написала журналистка и основательница проекта Яндекса The Question.

Заявление топ-менеджера поисковой сети Яндекс Антонины Самсоновой. Фото: Антонина Самсонова

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

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