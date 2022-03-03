"Російські війська вбивають мирних": топ-менеджер Яндекс звільнилася через замовчування війни

Антоніна Самсонова звільнилася за власним бажанням / Колаж "Сьогодні"

Топ-менеджер пошукової мережі Яндекс Антоніна Самсонова звільнилася через те, що на головній сторінці не відображається інформація про війну в Україні.

Фотографію заяви Самсонова опублікувала на своїй сторінці Facebook.

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"У зв'язку з тим, що Яндекс не відображає на головній сторінці yandex інформацію про те, що російські війська обстрілюють міста України та вбивають мирних людей, прошу звільнити мене за власним бажанням. Дії компанії сьогодні я вважаю злочином та співучастю у нападі та війні" , – написала журналістка та засновниця проєкту Яндекса The Question.

Заява топ-менеджера пошукової мережі Яндекс Антонини Самсонової. Фото: Антоніна Самсонова

Ситуація в Україні 3 березня

Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.

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