Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

"Російські війська вбивають мирних": топ-менеджер Яндекс звільнилася через замовчування війни

Валентина Шаповал
3 березня, 21:12
Дії компанії дівчина вважає злочином, а також співучастю у нападі та війні

Антоніна Самсонова звільнилася за власним бажанням / Колаж "Сьогодні"

Топ-менеджер пошукової мережі Яндекс Антоніна Самсонова звільнилася через те, що на головній сторінці не відображається інформація про війну в Україні.

Фотографію заяви Самсонова опублікувала на своїй сторінці Facebook.

Реклама

"У зв'язку з тим, що Яндекс не відображає на головній сторінці yandex інформацію про те, що російські війська обстрілюють міста України та вбивають мирних людей, прошу звільнити мене за власним бажанням. Дії компанії сьогодні я вважаю злочином та співучастю у нападі та війні" , – написала журналістка та засновниця проєкту Яндекса The Question.

Заява топ-менеджера пошукової мережі Яндекс Антонини Самсонової. Фото: Антоніна Самсонова

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи. Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • В Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
  • Окупанти безсилі проти життя та України. Під Одесою у бомбосховищі пара зіграла весілля, незважаючи на обстріл російських нацистів.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, розпочату Російською Федерацією проти України.
  • Російські окупанти завдали удару Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей. Про це повідомляє політик Олексій Гончаренко.
  • Президент України Володимир Зеленський привласнив звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.

Раніше ми писали: