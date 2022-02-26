Случилось это в акватории Черного моря / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 26 февраля, в акватории Черного моря российский корабль "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет.
Об этом сообщает ВМС ВС Украины.
"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", – говорится в сообщении.
"Русский военный корабль, иди на х**й": в Одессе на пляже появилась легендарная надпись
24 февраля наши пограничники на острове Змеиный жестко ответили российским военным, которые предложили им сдаться. В Одессе на пляже 16-й станции Большого Фонтана оставили надпись слов, которые вошли в историю.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – заявили военные РФ.
В ответ украинские пограничники сказали: "Русский военный корабль, иди на х**й!".