Російський корабель "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак

Сталося це в акваторії Чорного моря / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 26 лютого, в акваторії Чорного моря російська корабель"дружнім вогнем" знищив свій військовий літак.
Про це повідомляє ВМС ЗС України.
"В акваторії Чорного моря корабель ЧФ РФ "дружнім вогнем" знищив свій військовий літак", – йдеться у повідомленні.
"Російський військовий корабель, йди на х**й": в Одесі на пляжі з'явився легендарний напис
24 лютого наші прикордонники на острові Зміїний жорстко відповіли російським військовим, які запропонували їм здатися. В Одесі на пляжі 16-ї станції Великого Фонтану залишили напис слів, що увійшли до історії.
"Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю і здатися, щоб уникнути кровопролиття і невиправданих жертв. В іншому випадку по вам буде завдано бомбового удару", – заявили військові РФ.
У відповідь українські прикордонники сказали: "Російський військовий корабель, йди на х**й!"