Рост заболеваемости и новые случаи "Омикрона": какая COVID-ситуация в Украине

В Украине новый всплеск заболевших коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине по состоянию на 18 января зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также Минздрав обновил карантинные зоны – теперь оранжевыми стали четыре области.
Сайт "Сегодня" подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.
Статистика коронавируса
В Украине за прошедшие сутки, 17 января, зафиксировано 8 558 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни , это на 3 486 случаев больше, чем за 16 января.
Также за прошедшие сутки:
- госпитализировано – 1 125 человек;
- летальных исходов – 188;
- выздоровело – 5 761 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 768 088 человек;
- выздоровело – 3 561 923 человека;
- летальных исходов – 98 549.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровенская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
В Украине "растет" оранжевая зона
По состоянию на 18 января в Украине увеличилась оранжевая карантинная зона. Теперь в эпидопасности четыре области.
Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:
- Ивано-Франковска – три критических показателя (новые COVID-случаи, уровень и динамика госпитализаций)
- Ровенская – критический показатель новых COVID-случаев
- Сумская – критический показатель новых COVID-случаев
- Черновицкая – критический показатель новых COVID-случаев
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 18 января. Скриншот
Первые случаи "Омикрона" нашли еще в одной области
Новый штамм коронавируса "Омикрон" зафиксировали в Харьковской области. "Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов.
Директор облдепартамента здоровья Максим Хаустов сообщил, что 14 января направили 30 проб в Киев. Примерно 40% из них – это штамм "Омикрон".
"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон", – сказал Хаустов.
По словам чиновника, сегодня занято 25% коек в больницах первой волны. С подтверждением нового штамма коронавируса в Харьковской области начали подготовку медиков.
"С сегодняшнего дня... начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звена с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями", – добавил Хаустов.
В Киеве готовятся к скачку заболеваемости COVID-19
В Киеве прогнозируют резкий скачок заболеваемости COVID-19 уже на этой неделе. Все из-за того, что медики начали чаще фиксировать новые случаи. Также в столице участились случаи заболеваемости штаммом коронавируса "Омикрон".
"Все вернулись из отпусков и отдыха. Поэтому стоит ожидать роста заболевания уже на этой неделе. От этого заболевания никто не защищен, а если человек вакцинирован, то он перенесет его в более легкой форме", – сообщил сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
В городе зафиксирован рост штамма "Омикрон". На прошлой неделе в референс-лабораторию отправили 30 образцов материалов больных, у которых был выявлен коронавирус.
"Результаты такие: у 20 человек был выявлен "Омикрон", а у 10 – "Дельта". То есть мы наблюдаем увеличение количества заболевания штаммом вируса "Омикрон", – рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.
Сейчас специалисты устанавливают, где пациенты могли заразиться штаммом, как они перенесли заболевание и с кем контактировали.
Детям будет проще получить прививку от COVID-19
Министерство здравоохранения (Минздрав) упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против COVID-19.
Теперь для проведения вакцинации не нужно предоставлять справку о "рутинных прививках".
Для этого достаточно просто записать ребенка в любой пункт или центр прививок.
Адреса и контакты – на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19.
Вакцинация детей и подростков:
- для детей 12-13 лет – с согласия родителей;
- для детей 14-17 лет – на основании собственного решения ребенка о вакцинации.
С 14 лет подростки могут самостоятельно прийти в любой прививочный пункт против COVID-19 или центр вакцинации. При этом необязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.
Вакцинация детей от 5 лет
Как пояснил главный санврач Игорь Кузин, пока в Европе нет рекомендаций прививать против коронавируса детей от 5 лет. Однако в Украине этот вопрос будет рассмотрен примерно в апреле, поэтому вполне возможно, что вакцинацию маленьких детей все же разрешат.
"На уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", – сказал Кузин.