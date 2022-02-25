"Русские братья" накрыли Ахтырку "Ураганами"

По мирным людям стреляют системой залпового огня / Коллаж "Сегодня"
Растет количество жертв среди мирного населения Украины, на которое вероломно напала Российская Федерация в ночь 24 февраля. К сожалению, есть первые жертвы войны в Ахтырке, где враг применил реактивную систему залпового огня "Ураган".
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"Был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попавших в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", – написал у себя на странице в Фейсбуке председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Обстановка
- Оккупант несет значительные потери. Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.
- В Виннице задержали корректировщика огня артиллерии, который работает на разведку РФ. Полиция давала ориентировку на авто с подозреваемым и дорожный контроль винничан задержал преступника.
- Российская ракета попала в панамское судно недалеко от Одессы. На судне начался пожар.
- Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Хмельнике Винницкой области 25 февраля около 12:00 диверсанты вступили в бой с МВД.