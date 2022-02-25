"Російські брати" накрили Охтирку "Ураганами"

По мирних людях стріляють системою залпового вогню / Колаж "Сьогодні"
Зростає кількість жертв серед мирного населення України, на яку віроломно напала Російська Федерація вночі 24 лютого. На жаль, є перші жертви війни в Охтирці, де ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Ураган".
Інформація
"Був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є тяжко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Обстановка
- Окупант зазнає значних втрат. Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які вторглися на територію України 24 лютого. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.
- У Вінниці затримали коригувальника вогню артилерії, що працює на розвідку РФ. Поліція давала орієнтування на авто з підозрюваним та дорожній контроль вінничан затримав злочинця.
- Російська ракета потрапила до панамського судна неподалік Одеси. На судні почалася пожежа.
- Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Хмільнику Вінницької області 25 лютого близько 12:00 диверсанти вступили у бій із МВС.