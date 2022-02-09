"Русский мир" не поможет? Скандальной преподавательнице Бильченко в РФ ставят страшные диагнозы

У Евгении Бильченко (на фото справа) подозрение на рак. / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальная преподавательница Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за любовь к "русскому миру", после переезда в РФ серьезно заболела.

Об этом она написала в своем Facebook.

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Чем заболела Бильченко

У нее подозрение на рак шейки матки. Но в то же время она жалуется на отсутствие работы и не сдает анализы, которые ей назначают частные клиники.

Дело в том, что Бильченко, согласно российскому законодательству, не может лечиться в государственных поликлиниках и пользоваться стационаром.

"Здесь без подробных анализов ничего не делают, а на анализы нет сил. В идеале было б упечься в больничку", – отметила бывшая преподавательница.

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Также она утверждает, что у нее ОРВИ или даже повторный коронавирус. По ее словам, параллельно у нее болит желудок, "ни дня без боли". Она заявила о "комплексном поражении организма".

Не нашлось работы?

Бильченко в соцсетях успела пожаловаться, что ее научная карьера "пока завершена, а темпы фриланса становятся все медленнее по состоянию здоровья". Она даже всячески намекает на то, что не хочет жить.

"Я живу только мечтой о чтении стихов. Сцена, как Голгофа: тащусь к ней, иногда ползу, живу от неё до нее, понимая, что сил все меньше. Честно? Не знаю, хочу ли я что-то еще дальше. Тело надоело", – написала скандальная преподавательница.

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В комментариях ей посоветовали идти работать дворником.

"Но я не потяну физически. Хуже, что я очень быстро устаю от компьютера. Уже через час. Это что ж, конец, что ли", – добавила Бильченко.

Как известно, России ее не берут преподавать в университеты. Кроме того, ей запрещают писать стихи, выступать и продавать книги.

Не устает хейтить Украину

Не смотря на осложнение состояния здоровья, сбежавшая из Киева преподавательница не перестала злобно выражаться по поводу своей родной страны.

Она закрыла комментарии из-за волны негатива после новости о ее болезни, но позволила оставлять свои мнения о ее здоровья только друзьям с Facebook. В то же время ей посыпались запросы на добавление в друзья.

"Людей с двухцветными флагами на аватарке я в друзья не принимаю", – написала Бильченко.

Что известно о Бильченко

В конце января 2021 года студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки. Она рассказала, как Бильченко называла войну России против Украины "гражданской войной", а демократически избранную власть – неонацистским режимом.

Вскоре оказалось, что это не первые антиукраинские заявления преподавательницы – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.

Бильченко рассказала сайту "Сегодня" в феврале, что ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении. Вскоре ее вовсе сократили со всей кафедрой, и Бильченко уехала в РФ.

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