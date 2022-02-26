"Русский поезд, иди на х*й!": уничтожены все железнодорожные узлы с Россией

Россияне получили ответ от украинских диспетчеров/Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 26 февраля, украинские войска взорвали железнодорожные узлы, которые связывают украинскую железную дорогу с российскими железными дорогами.
Об этом сообщила "Укрзализныця", пишет Украинская правда.
Для чего это
Это было сделано для того, чтобы заблокировать российской железной дороге возможность доставки техники и личного состава армии РФ.
Россияне захотели восстановить связь с центральным штабом "Укрзализныци" для якобы гуманитарных целей, однако получили ответ от украинских диспетчеров: "Русский поезд, иди на х*й!"
"Русский корабль, иди на х*й!"
24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х*й".
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