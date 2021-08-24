Самый трогательный момент парада – украинцы плачут вместе с Зеленским (фото)

Украинцы не смогли без слез смотреть ДНК Украины / Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 августа, во время парада ко Дню Независимости Украины украинцы плакали вместе президентом Владимором Зеленским, когда маленькая девочка подбежала с букетом полевых цветов к военному и крепко его обняла. Это произошло во время представления – код ДНК Украины.

О своих эмоциях написала в Facebook сооснователь рекламного агентства Nahaba Agency Ирина Муштина.

"Этот праздник на Майдане сегодня – лучшее, что я видела и самое сильное, что я чувствовала за всю свою жизнь! Все – от сценария и музыки до склейки видеокадров в моем телевизоре затронуло все те самые правильные струны что должно было. И это то, чего нам так не хватает – гордости за себя и свою страну", – написала она.

По ее словам, благодаря тому, что украинцы развивают свою страну и представляют ее на мировом уровне в стране страна меняется к лучшему и с каждым годом в ней появляется все больше возможностей.

"Теперь у нас крутые фермерские бизнесы, которые кормят вкусным и полезным не только нас, но и пол мира, и которые используют уже инновационные технологии, придуманные тоже нашими ребятами. У нас крутые самолеты – когда наша "Мрія" махает на параде крыльями разве можно не содрогнуться от гордости в душе", – сообщила Ирина Муштина.

Автор обратила внимание, что у страны глубокая история, пронизанная абсолютно непобедимой силой духа и свободой, а также у страны много изобретений от полезных бактерий до околоземных спутников. Она подчеркивает, что наша страна очень много сделала для своего развития.

"С днем свободы, истории, успеха и Независимости нас и нашей страны! Давайте ценить то, что у нас есть! Это первая ступенька для еще больших достижений! А ДНК Украины просто не возможно смотреть без слез – понимания, благодарности и гордости", – поздравила украинцев Ирина.

Фото: скриншот

Как празднуют парад в столице

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоялось чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, что в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.