Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Код ДНК в нашей истории. Что растрогало Зеленского до слез на параде ко Дню Независимости (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 15:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перед военным парадом ко Дню Независимости в Киеве транслировали трогательное видео
Зеленский пустил слезу, когда девочка подбежала в военным. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский пустил слезу, когда девочка подбежала в военным. Фото: коллаж "Сегодня"

История Украины, которую показали в ролике на военном параде к 30-летию Независимости, вызвала слезы на глазах Владимира Зеленского. Сайт "Сегодня" покажет вам ролик, от просмотра которого президент растрогался.

Реклама

"Помним о прошлом, действуем сегодня и думаем о будущем", – сказал он.

После представления, в ходе которого была кратко показана история Украины, маленькая девочка с букетом цветов пробежала по дороге в сторону украинских военных и передала им цветы.

Скорее всего Главу государства растрогала именно встреча девочки с военными. На видео видно, как Зеленский стряхивает слезу.

Как празднуют парад в столице

Реклама

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

  • участников боевых действий на Донбассе;
  • ветеранов;
  • добровольцев;
  • медиков;
  • волонтеров.

Читайте также:

В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

Реклама

Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Опрос
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять