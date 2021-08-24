Код ДНК в нашей истории. Что растрогало Зеленского до слез на параде ко Дню Независимости (видео)

Перед военным парадом ко Дню Независимости в Киеве транслировали трогательное видео

Зеленский пустил слезу, когда девочка подбежала в военным. Фото: коллаж "Сегодня"

История Украины, которую показали в ролике на военном параде к 30-летию Независимости, вызвала слезы на глазах Владимира Зеленского. Сайт "Сегодня" покажет вам ролик, от просмотра которого президент растрогался.

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"Помним о прошлом, действуем сегодня и думаем о будущем", – сказал он.

После представления, в ходе которого была кратко показана история Украины, маленькая девочка с букетом цветов пробежала по дороге в сторону украинских военных и передала им цветы.

Скорее всего Главу государства растрогала именно встреча девочки с военными. На видео видно, как Зеленский стряхивает слезу.

Как празднуют парад в столице

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Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

В военном параде в столице приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.

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Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.