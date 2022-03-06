Украинский сайт иностранных добровольцев за сутки просмотрели 13 млн раз

Почти 13 миллионов пользователей посетили сайт для иностранцев https://fightforua.org/, желающих воевать за Украину против России. При том, что эта страница заработала только 5 марта.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Что известно
"И такой результат только за первые сутки! Больше всего из США, Китая и Франции. Пока известно, что воевать за Украину уже готовы от 16 до 20 тысяч иностранцев. Это граждане 52 стран. В частности, не менее 3000 американских ветеранов. Также известно о гражданах Беларуси, Великобритании, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля, которые либо уже воюют за Украину, либо вскоре присоединятся к сопротивлению российским захватчикам", — сказано в сообщении.
Обстановка
- Чуть раньше во время онлайн-брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в нашу страну уже едут добровольцы из 52 стран мира. Они присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением России.
- Три тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину в составе международного батальона против России.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
- Украинский стронгмен, самый сильный человек планеты, Алексей Новиков сейчас поехал в США на соревнования.