СБУ задержала диверсантов в пяти областях: подробности

Украинцы продолжают бороться с агрессором / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Украинская служба безопасности постоянно выявляет предателей и диверсантов, действующих в пользу оккупантов. Только в течение вчерашнего дня было разоблачено несколько диверсантов в разных областях Украины, сообщили в службе.

Ивано-Франковск

СБУ задержала корректировщика огня, нацелившего удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром. Диверсант прибыл в город за сутки до широкомасштабного вторжения в Украину. Он поселился недалеко от аэропорта. Накануне ракетно-бомбового удара РФ он передал врагу информацию о местонахождении объекта. В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант также отчитался агрессорам. СБУ задержала его в момент корректировки другого стратегического объекта.

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Киев

Спецназовцы СБУ нейтрализовали диверсионную группу, главной задачей которой был сбор данных о расположении воинских частей на территории столицы. Уцелевшие диверсанты переданы правоохранителям.

Запорожье

Задержан местный житель, который за деньги согласился помочь врагу – фотографировал укрепления военных в городе и отправлял данные российским кураторам.

Луганщина

СБУ разоблачила предателей среди чиновников местных органов власти. Расследуется государственная измена руководителей Марковской и Меловской объединенных территориальных громад Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призывали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины.

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Черкасчина

Двое предателей разоблачены в городе Смела. Чиновники местных органов власти планировали перейти на сторону врага и помогать захватчикам. Продолжается следствие, им грозит 15 лет лишения свободы.

СБУ напоминает, что государственная измена – одно из самых тяжких преступлений, и предупреждает о неминуемом наказании для каждого предателя.

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