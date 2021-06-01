Сегодня абитуриенты пишут ВНО по украинскому языку. Когда приходить и что взять с собой

На ВНО зарегистрировались 377 000 участников, большинство из них будет проходить тест по украинскому языку и литературе

Сегодня, 1 мая, в Украине пройдет самое масштабное Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году – по украинскому языку и литературе, а также только отдельный тест по языку. Абитуриенты впервые будут сдавать разъединенный тест.

Об этом сообщает сайт Освіта.ua.

Только украинский язык будут сдавать почти 130 000 человек, а язык и литературу вместе – вдвое больше.

Тестирование начнется в 11:00. Вход в пункты проведения ВНО продлится до 10:50. Чтобы не было очередей, допуск абитуриентов начнут в 9:50. В приглашении указано, когда именно человеку нужно пройти процедуру допуска.

Реклама

Что нужно взять с собой:

приглашение-пропуск (его нужно распечатать с информационной страницы);

оригинал сертификата участника ВНО;

оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылку воды без этикетки.

Напомним, Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов .

Также принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году для учащихся 4-х и 9-х классов.