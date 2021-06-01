Сегодня абитуриенты пишут ВНО по украинскому языку. Когда приходить и что взять с собой

Сегодня, 1 мая, в Украине пройдет самое масштабное Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году – по украинскому языку и литературе, а также только отдельный тест по языку. Абитуриенты впервые будут сдавать разъединенный тест.
Об этом сообщает сайт Освіта.ua.
Только украинский язык будут сдавать почти 130 000 человек, а язык и литературу вместе – вдвое больше.
Тестирование начнется в 11:00. Вход в пункты проведения ВНО продлится до 10:50. Чтобы не было очередей, допуск абитуриентов начнут в 9:50. В приглашении указано, когда именно человеку нужно пройти процедуру допуска.
Что нужно взять с собой:
- приглашение-пропуск (его нужно распечатать с информационной страницы);
- оригинал сертификата участника ВНО;
- оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате;
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылку воды без этикетки.
Напомним, Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов .
Также принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году для учащихся 4-х и 9-х классов.
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