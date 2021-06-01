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Сегодня абитуриенты пишут ВНО по украинскому языку. Когда приходить и что взять с собой

1 июня, 08:08

Татьяна Очеретяная

На ВНО зарегистрировались 377 000 участников, большинство из них будет проходить тест по украинскому языку и литературе

Сегодня, 1 мая, в Украине пройдет самое масштабное Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году – по украинскому языку и литературе, а также только отдельный тест по языку. Абитуриенты впервые будут сдавать разъединенный тест.

Об этом сообщает сайт Освіта.ua.

Только украинский язык будут сдавать почти 130 000 человек, а язык и литературу вместе – вдвое больше.

Тестирование начнется в 11:00. Вход в пункты проведения ВНО продлится до 10:50. Чтобы не было очередей, допуск абитуриентов начнут в 9:50. В приглашении указано, когда именно человеку нужно пройти процедуру допуска.

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Что нужно взять с собой:

Напомним, Рада из-за коронавируса отменила итоговую аттестацию для учеников 11-х классов .

Также принято решение об освобождении от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году для учащихся 4-х и 9-х классов.

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