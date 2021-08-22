Сегодня погода порадует украинцев: прогноз на воскресенье

Украинцев ждет приятная комфортная погода / Фото: Сегодня
Погода в Украине сегодня будет очень приятная – ни жары, ни похолодания и никаких дождей, а лишь солнце и тепло.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Свежее всего будет в западных областях, 24-26 градусов.
На севере, востоке, юге и в центре будут комфортные 25-27 градусов.
В столице тоже никакого дождя и до 26 градусов.
В то же время синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Тернопольской, Полтавской, Киевской и Черниговской областях.
В будущем от погоды будут новые сюрпризы
- В последние годы погода все больше "бунтует" против человечества – аномальная жара, ураганы, потопы, неожиданный снег среди лета, да еще и в теплых странах. Климатологи это связывают в первую очередь с деятельностью человека. Член Межправительственной группы экспертов по климату (при ООН) Светлана Краковская говорит, что такие капризы погоды связаны с таянием ледников.
- В Украине нынешнее лето ставит рекорд за рекордом в плане высокой температуры. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отмечает, что нас ждут новые волны жары.
- Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
Как сообщали новости "Сегодня", Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщали о пылевой буре и мощных грозах, а от мощного ветра трясло дома и кренило деревья.
В Хмельницком из-за непогоды были затоплены улицы, а сильный ветер валил деревья.
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