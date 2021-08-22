Сьогодні погода порадує українців: прогноз на неділю

На українців чекає приємна комфортна погода / Фото: Сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде дуже приємною – ні спеки, ні похолодання і ніяких дощів, а лише сонце і тепло.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

Найсвіжіше всього буде в західних областях, 24-26 градусів.

На півночі, сході, півдні і в центрі будуть комфортні 25-27 градусів.

У столиці теж ніякого дощу і до 26 градусів.

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У той же час синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Тернопільській, Полтавській, Київській і Чернігівській областях.

У майбутньому від погоди будуть нові сюрпризи

Останніми роками погода дедалі більше "бунтує" проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й у теплих країнах. Кліматологи це пов'язують насамперед із діяльністю людини. Член Міжурядової групи експертів із питань клімату (при ООН) Світлана Краковська каже, що такі капризи погоди пов'язані з таненням льодовиків.

В Україні поточне літо ставить рекорд за рекордом у сенсі високої температури. Завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що на нас чекають нові хвилі спеки.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та кренило дерева.

У Хмельницькому через негоду були затоплені вулиці, а сильний вітер валив дерева.

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