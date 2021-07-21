Северный поток-2: правда ли, что Америка просит Зеленского молчать и с чем к нам едет Шолле

Жесткая дипломатия Киева заставила Запад прислушаться к нашей позиции, но пока что не принесла кардинального прорыва

Украина оказалась посередине анонсированнойсделки между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Американское издание Politico пишет, что Киев попросили воздержаться от критики сделки между американцами и немцами. Сообщение успело наделать много шуму.

"Сегодня" разбиралось, правда ли, что американцы просят Зеленского не критиковать "стройку века" – и, если да, то в чем причины такого неожиданного дипломатического разворота.

Кто такой Дерек Шолле и зачем Госдеп направляет его в Киев

Президент Владимир Зеленский неоднократно высказывался по поводу "Северного потока-2". Он даже позволил невиданное для украинской политической касты. Прямо упрекнул администрацию Байдена в том, что она не смогла остановить проект Кремля.

В интервью американскому изданию Axios Зеленский заявил:

"Северный поток 2" – это настоящее оружие… в руках Российской Федерации, и не очень понятно и точно неожиданно, что патроны для этого оружия могут быть предоставлены такой великой державой как Соединенные Штаты. Потому что они – образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина защищает те же принципы в Европе".

Это заявление было реакцией на снятие Вашингтоном санкций с компаний, которые прокладывают газопровод из России в Европу в обход Украины.

Как пишет Politico, давление официальных лиц США на украинские власти встретит серьезное сопротивление. Источник издания, близкий к президенту Зеленскому, указал, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации.

"Этот человек сказал, что Киев по-прежнему категорически против этого проекта", – пишет Politico.

Разъяснить позицию США для Киева в этом вопросе видимо предстоит советнику по внешней политике Госдепартамента Дереку Шолле. Сейчас, по данным Politico, Шолле направляется на переговоры в Киев. По той же причине он должен посетить Варшаву. Польша, как и мы, видит большую проблему в масштабном российском газовом проекте.

Шолле знаком с регионом – с 2012 по 2015 год руководил оборонной политикой США в Европы, НАТО и на Ближнем Востоке. По сообщению американского посольства в Польше, Шолле должен был "тушить пожар" в Киеве 20-21 июля, Польша следом.

Как отмечет польское агентство Pap, поляки единственные из стран ЕС, которые постоянно поднимали вопрос трубы на саммитах разных уровней. Пару недель назад министр иностранных дел Польши Збигнев Влодзимеж Рау напомнил ФРГ, чем может закончиться "газовая игра с РФ". В немецкой прессе вышла его статья "Путин хочет заманить Германию в ловушку", где министр написал, что завершение строительства газопровода создаст огромные проблемы безопасности всего восточного фланга НАТО.

Советник главы Госдепа Дерек Шолле едет в Киев, чтобы разъяснить позицию Белого дома по поводу строительства российского газопровода / Фото: Радио "Свобода"

Жесткая дипломатия Зеленского

Зеленский упрекал не только новое руководство Белого дома в попустительстве по отношению к опасному проекту. Он также критиковал позицию Германии и в целом Евросоюза. Так, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, он выразился не менее резко, чем в отношении Америки:

"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа, – заявил Зеленский. – Россия точно нас отключит. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было".

Кроме "Северного потока-2" упоминал неопределенную ситуацию по поводу вступления Украины в НАТО. И такую же неопределенную ситуацию по поводу перспективы членства Украины в ЕС.

Целый ряд украинских политиков и экспертов раскритиковали эти заявления Зеленского, считая, что таким образом президент портит наши отношения с западными партнерами. Но дипломатия требует определенной жесткости. Результатом заявлений президента стал:

звонок Байдена и договоренность о встрече в Вашингтоне; теперь эта встреча откладывается вероятно из-за того, что позиции по Северному потоку-2 между Америкой и Украиной все еще не согласованы;

успешные переговоры Зеленского и Меркель, после которых Украина получила гарантии транзита газа через украинскую ГТС, а также денежную компенсацию от Германии за Северный поток

заявление НАТО о том, что Украина получит ПДЧ.

В целом, жесткость позиции Зеленского принесла Украину пользу везде. Но не в случае с российской трубой.

В чем причины неудобного для Украины решения США

Не факт, что Америка действительно просила Киев молчать правда. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что это неправда и называет сообщение Politico "новостями из фэнтезийного мира".

Хотя подобное теоретически возможно. И ничего странного в этом нет. У администрации Байдена есть причины смириться с завершением строительства Северного потока-2.

Эти причины точно неизвестны. У Байдена понимают, что этот проект невыгоден Штатам. Также администрацию Байдена критикуют за попустительство России собственные политики – причем, и из лагеря республиканцев, и из лагеря демократов. Вот характерные цитаты:

"Вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе я выступаю против "Северного потока 2". Конгресс должен отклонить любые сделки, которые не могут защитить трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины", – заявила когрессмен Марси Каптур от Демократической партии.

"Северный поток – 2" укрепит Россию, подорвет национальные интересы Америки и поставит под угрозу безопасность Украины – ключевого союзника США. Президент Байден совершает серьезную ошибку, позволяя довести дело до конца", – считает сенатор-республиканец Роб Портман.



Телеканал Fox business отметил, что ранее в этом году республиканцы широко критиковали администрацию Байдена за отмену санкций в отношении российского трубопровода, и многие рассматривают весь проект как "подарок" президенту РФ Владимиру Путину.

"Итак, Байден собирается отказаться от санкций, чтобы расчистить путь для трубопровода NordStream 2, который сделает Россию очень богатой и принесет им рабочие места, однако он убил трубопровод Keystone, который дал бы американцам рабочие места", – написала в Твиттере конгрессмен-республиканец Лорен Боберт.



Критика со стороны официального Киева станет для Белого дома нежелательной нотой во всем этом многоголосии. Визит Шолле, по всей вероятности, связан с тем, чтобы разъяснить Офису президента настоящие мотивы принятого администрацией Байдена решения. Но какие именно тут причины, пока точно сказать нельзя. Они могут быть самыми разными:

геополитические игры: например, потребность США консолидировать усилия с Евросоюзом для противостояния экономической экспансии Китая;

угроза агрессии России против Украины в случае блокирования газопровода;

внутренняя дискуссия в Демократической партии о перспективах внешней политики – там есть лагерь сторонников сближения с Россией и противников этого плана (среди противников в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен).

Возможно, визит Шолле прольет свет на эту ситуацию. Пока что администрация Байдена показывает, что намерена сохранить партнерские отношения с Украиной. Она вообще отрицает, что просила Киев помалкивать по поводу строительства газопровода:

"Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого партнества, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности", – заявил Шолле в комментарии Радио "Свобода".

Курс на Китай или реальная многовекторность

Примечательно, что публикация Politico появилась вскоре после телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Разговор состоялся 13 июля. По политическим меркам, событие почти такое же важное, как и разговор Зеленского с Байденом. Причем, во время разговора главы государств договорились о безвизовом режиме между Украиной и КНР. Азиатский безвиз, что вполне сопоставимо с безвизом европейским.

А неделей раньше глава фракции Слуга народа Давид Арахамия дал интервью китайскому информагентству Синьхуа, в котором сказал, что партии Слуга народа импонируют принципы Коммунистической партии Китая. Это заявление наделало шуму в Украине и даже попало в мемы. Но рассчитано оно было вовсе не на украинского потребителя. То, что Арахамия поднял тему отношений с Китаем до разговора Зеленского и Си Цзиньпина, указывает на то, что действия в данном случае были продуманы.

Из-за высказываний по поводу Компартии Китая Давид Арахамия попал в мемы. Но он явно знал, что говорит / Фото: Сегодня

Конечно, это не означает разворота украинской внешней политики на восток, о чем уже заговорили некоторые эксперты. Просто, жесткая дипломатия Зеленского продолжается: сближение с Китаем – большой страх для американской внешней политики.

Ранее "Сегодня" сообщал, что после введения "Северного потока-2" Киев будет получать компенсации за потери транзита по украинской ГТС в размере 1,5 – 2 млрд. долл. При этом объем транзита может сократиться вдвое.

Также 10 июня стало известно о том, что Россия завершила строительство первой нитки газопровода Северный поток-2. Вторую планируется сдать в эксплуатацию в августе 2021.