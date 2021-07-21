"Північний потік-2": чи правда, що Америка просить Зеленського мовчати і з чим до нас їде Шолль

Жорстка дипломатія Києва змусила Захід прислухатися до нашої позиції, але поки що не принесла кардинального прориву

Україна опинилася посередині анонсованої угоди між США і Німеччиною щодо російського газогону "Північний потік – 2". Американське видання Politico пише, що Київ попросили утриматися від критики угоди між американцями та німцями. Повідомлення встигло наробити багато шуму.

"Сьогодні" розбирався, чи правда, що американці просять Зеленського не критикувати "будівництво століття" – і, якщо так, то в чому причини такого несподіваного дипломатичного розвороту.

Хто такий Дерек Шолле і навіщо Держдеп направляє його до Києва

Президент Володимир Зеленський неодноразово висловлювався щодо "Північного потоку-2". Він навіть дозволив небачене для української політичної касти. Прямо дорікнув адміністрації Байдена у тому, що вона не змогла зупинити проєкт Кремля.

В інтерв'ю американському виданню Axios Зеленський заявив:

"Північний потік 2" – це справжня зброя ... в руках Російської Федерації, і не дуже зрозуміло і точно несподівано, що патрони для цієї зброї можуть бути надані такої великою державою як Сполучені Штати. Тому що вони – зразкова цивілізація, зразкова демократія на світі. Я завжди вважав, що Україна захищає ті ж принципи в Європі".

Ця заява була реакцією на зняття Вашингтоном санкцій з компаній, які прокладають газогін з Росії до Європи в обхід України.

Як пише Politico, тиск офіційних осіб США на українську владу зустріне серйозний опір. Джерело видання, близьке до президента Зеленського, вказало, що позиція Києва полягає в тому, що санкції США можуть зупинити завершення проєкту, якщо тільки адміністрація Байдена буде використовувати їх на етапах будівництва та сертифікації.

"Ця людина сказала, що Київ, як і раніше, категорично проти цього проєкту", – пише Politico.

Роз'яснити позицію США для Києва в цьому питанні мабуть належить раднику з питань зовнішньої політики Держдепартамента Дереку Шолле. Зараз, за даними Politico, Шолле їде на переговори до Києва. З тієї ж причини він повинен відвідати Варшаву. Польща, як і ми, бачить велику проблему в масштабному російському газовому проєкті.

Шоль знайомий з регіоном – з 2012 по 2015 рік керував оборонною політикою США в Європі, НАТО і на Близькому Сході. за повідомленням американського посольства в Польщі, Шолле повинен був "гасити пожежу" у Києві 20-21 липня, Польща потім.

Як зазначає польське агентство PAP, поляки єдині з країн ЄС, які постійно піднімали питання труби на самітах різних рівнів. Пару тижнів тому міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Влодзімєж Рау нагадав ФРН, чим може закінчитися "газова гра з РФ". У німецькій пресі вийшла його стаття "Путін хоче заманити Німеччину в пастку", де міністр написав, що завершення будівництва газогону створить величезні проблеми для безпеки всього східного флангу НАТО.

Дерек Шолле їде до Київа, щоб роз`яснити позиції США щодо російського газогону, будівництво якого критикує Зеленський / Фото: Радіо "Свобода"

Жорстка дипломатія Зеленського

Зеленський дорікав не тільки новому керівництву Білого дому в потуранні щодо до небезпечного проєкту. Він також критикував позицію Німеччини і загалом Євросоюзу. Так, в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, він висловився не менш різко, ніж щодо Америки:

"Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа, – заявив Зеленський. – Росія точно нас відключить. Якщо вони завершать технічну сторону "Північного потоку-2" цього року, він запрацює через два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту Україна не мала".

Крім "Північного потоку-2" згадував невизначену ситуацію щодо вступу України в НАТО. І таку ж невизначену ситуацію щодо перспективи членства України в ЄС.

Ціла низка українських політиків і експертів розкритикували ці заяви Зеленського, вважаючи, що таким чином президент псує наші відносини із західними партнерами. Але дипломатія вимагає певної жорсткості. Результатом заяв президента став:

дзвінок Байдена і домовленість про зустріч у Вашингтоні; тепер ця зустріч відкладається ймовірно через те, що позиції по "Північному потоку-2" між Америкою і Україною все ще не узгоджені;

успішні переговори Зеленського і Меркель, після яких Україна отримала гарантії транзиту газу через українську ГТС, а також грошову компенсацію від Німеччини за "Північний потік";

заяву НАТО про те, що Україна отримає ПДЧ.

В цілому, жорсткість позиції Зеленського принесла Україні користь всюди. Але не у випадку з російською трубою.

У чому причини незручного для України рішення США

Не факт, що правда те, що Америка дійсно просила Київ мовчати. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначає, що це неправда і називає повідомлення Politico "новинами з фентезійного світу".

Хоча подібне теоретично можливо. І нічого дивного в цьому немає. В адміністрації Байдена є причини змиритися із завершенням будівництва "Північного потоку-2".

Ці причини точно невідомі. У Байдена розуміють, що цей проєкт невигідний Штатам. Також адміністрацію Байдена критикують за потурання Росії власні політики – причому, і з табору республіканців, і з табору демократів. Ось характерні цитати:

"Разом з нашими союзниками в Центральній і Східній Європі я виступаю проти "Північного потоку-2". Конгрес повинен відхилити будь-які угоди, які не можуть захистити трансатлантичну безпеку і суверенітет України", – заявила когресменка Марсі Каптур від Демократичної партії.

"Північний потік – 2" зміцнить Росію, зашкодить національним інтересам Америки та поставить під загрозу безпеку України – ключового союзника США. Президент Байден робить серйозну помилку, дозволяючи довести справу до кінця", – вважає сенатор-республіканець Роб Портман .



Телеканал Fox business зазначив, що раніше цього року республіканці широко критикували адміністрацію Байдена за відміну санкцій стосовно російського трубопроводу, і багато хто розглядає весь проєкт як "подарунок" президентові РФ Володимиру Путіну.

"Отже, Байден збирається відмовитися від санкцій, щоб розчистити шлях для трубопроводу NordStream 2, який зробить Росію дуже багатою і принесе їм робочі місця, проте він убив трубопровід Keystone, який дав би американцям робочі місця", – написала в Твіттері конгресменка-республіканка Лорен Боберт.



Критика з боку офіційного Києва стане для Білого дому небажаною нотою в усьому цьому багатоголоссі. Візит Шолле, цілком ймовірно, пов'язаний з тим, щоб роз'яснити Офісу президента справжні мотиви прийнятого адміністрацією Байдена рішення. Але які саме тут причини, поки точно сказати не можна. Вони можуть бути самими різними:

геополітичні ігри: наприклад, потреба США консолідувати зусилля з Євросоюзом для протистояння економічній експансії Китаю;

загроза агресії Росії проти України в разі блокування газогону;

внутрішня дискусія у Демократичній партії про перспективи зовнішньої політики – там є табір прихильників зближення з Росією і противників цього плану (серед противників в тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен).

Можливо, візит Шолле приспустить завісу над цією ситуацією. Поки що адміністрація Байдена показує, що збирається зберегти партнерські відносини з Україною. Вона взагалі заперечує, що просила Київ мовчати щодо будівництва газогону:

"Україна – демократична країна, у неї є свій голос. Ми прагнемо до близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого партнества, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси і цінності", – заявив Шолле у коментарі "Радіо Свобода".

Курс на Китай чи реальна багатовекторність

Примітно, що публікація Politico з'явилася незабаром після телефонної розмови між президентом Володимиром Зеленським та головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Розмова відбулася 13 липня. За політичними мірками, подія майже таке ж важлива, як і розмова Зеленського з Байденом. Причому, під час розмови очільники держав домовилися про безвізовий режим між Україною і КНР. Своєрідний "азіатський безвіз", а це загалом можна порівняти з безвізом європейським.

А тижнем раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія дав інтерв'ю китайському інформагентству Сіньхуа, в якому сказав, що партії "Слуга народу" імпонують принципи Комуністичної партії Китаю. Ця заява наробила галасу в Україні та навіть потрапила в меми. Але розрахована вона було зовсім не на українського споживача. Те, що Арахамія підняв тему відносин з Китаєм до розмови Зеленського і Сі Цзіньпіна, вказує на те, що дії в цьому випадку були продумані.

Через висловлювання з приводу Компартії Китаю Давид Арахамія потрапив в меми. Але він точно знав, що говорить / Фото: Сьогодні

Звичайно, це не означає розвороту української зовнішньої політики на схід, про що вже заговорили деякі експерти. Просто, жорстка дипломатія Зеленського триває: зближення з Китаєм – великий страх для американської зовнішньої політики.

Раніше "Сьогоодні" повідомляв, що після запуску "Північного потоку-2" Київ буде отримувати компенсації за втрати транзиту по українській ГТС розміром 1,5 – 2 млрд дол. Разом з тим обсяг транзиту може скоротитися вдвічі.

Також 10 червня стало відомо про те, що Росія завершила будівництво першої нитки газогону "Північний потік-2". Другу планується здати в експлуатацію у серпні 2021.