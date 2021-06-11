Шкиряк поддержал форму сборной Украины на Евро-2020 фото со "Слава Украине! Героям слава!" на торсе

После нескольких дней споров вокруг формы сборной Украины на Евро-2020 в УЕФА решили потребовать убрать слоган "Героям слава!" – в Сети начали выражать поддержку спортсменам

Советник главы Министерства внутренних дел Зорян Шкиряк поддержал сборную Украины после скандального решения УЕФА запретить наносить на футболки лозунг "Героям слава!".

Он опубликовал на своей странице в Facebook фотографию своей спини с татуировкой в виде Тризуба и надписью "Слава Украине! Героям слава!" на английском языке.

Шкиряк сделал татуировку в виде Тризуба на спине еще в январе. Фото: скриншот

Отметим, татуировку Шкиряк сделал еще в январе 2020 года в ответ на действия властей Великобритании, которые причислили украинский герб к экстремистским символам.

По его словам, таким образом он продемонстрировал патриотизм, а также гордость национальными символами Украины.

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Ранее народный депутат Владимир Вятрович опубликовал это же фото Шкиряка, только в черно-белом варианте, на его странице.

"Предложение сборной. Если запретят футболки с "Героям слава!", выйти на поле в такой форме", – написал Вятрович.

Напомним, Украинская ассоциация футбола пытается договориться с Европейским футбольным союзом, чтобы форма нашей национальной команды осталась без изменений.

Ранее Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму сборной Украины. В России аргументировали свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по мнению российских функционеров, нарушают принципы УЕФА.

В свою очередь бывший наставник сборной Украины, а ныне глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал этим "экспертам" заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и используя государственный гимн.

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