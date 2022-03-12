Школа во время войны: Шкарлет анонсировал возобновление обучения в 14 областях

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Образовательный процесс в Украине с 14 марта должен начаться как минимум в 14 областях.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
Какая ситуация
"Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно и ситуация с безопасностью это позволяет. На сегодня образовательный процесс с понедельника должен начаться по крайней мере в 14 областях", – сказал он.
По словам министра, в других областях принимаются решения о дальнейших действиях в образовательном процессе.
Организация обучения
По словам министра, в Украине в данных условиях возможны два варианта:
- временное приостановление процесса там, где территории страдают от российской агрессии,
- организация образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме обучения по согласованию с военно-гражданской администрацией там, где это возможно.
"На сегодняшний день любой ребенок, если он сменил временно место жительства, может приобщиться к любой школе. На сегодняшний день каждый директор, каждый классный руководитель готов брать любого ребенка или на дистанционную или на смешанную форму обучения", – пояснил Шкарлет.
Напомним, украинские школьники начали возвращаться к обучению – 10 марта дистанционно прошли уроки в Днепре.