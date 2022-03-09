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Как будут учиться школьники в условиях войны и отменят ли ВНО: в Минобразования ответили

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 марта, 09:19
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Украинские школы изменят традиционную форму обучения в ближайшее время
Сергей Шкарлетт рассказал, как будут учиться украинские школьники.
Сергей Шкарлетт рассказал, как будут учиться украинские школьники. / Фото: Коллаж: Сегодня

Проходит две недели каникул, которые были объявлены в школах Украины в день начала войны 24 февраля. Теперь образовательный процесс планируется возобновить в регионах, где это возможно.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона UAВместе.

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Как известно, многие жители с детьми были эвакуированы на запад Украины на безопасные территории и за пределы нашей страны – а Польшу, Словакию, страны Балтии.

"Каникулы закончились. Мы приняли решение по организации и началу образовательного процесса в тех местах и регионах Украины, где это возможно", – сообщил Шкарлет.

Как организуют обучение

По словам министра, в Украине в данных условиях возможны два варианта:

  • временное приостановление процесса там, где территории страдают от российской агрессии,
  • организация образовательного процесса в дистанционной или смешанной форме обучения по согласованию с военно-гражданской администрацией там, где это возможно.

"На сегодняшний день любой ребенок, если он сменил временно место жительства, может приобщиться к любой школе. На сегодняшний день каждый директор, каждый классный руководитель готов брать любого ребенка или на дистанционную или на смешанную форму обучения", – пояснил Шкарлет.

Кроме того, с понедельника запускается единая образовательная платформа на базе Всеукраинской школы онлайн, единое образовательное расписание. Если кто-то не сможет присоединиться к конкретному сообществу и школе, он сможет учиться в дистанционном формате.

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Отменят ли ВНО

"Мы приняли решение об одноразовой отмене вступления по ВНО, отмене ГИА (государственной итоговой аттестации; укр. – ДПА) для 11-х классов, потому что 4-й и 9-й мы уже отменили. Отмена ЕВЭ (единого вступительного экзамена; укр. – ЕВІ) и ЕВИ (единого вступительного испытания; укр. – ЄФВВ) для вступления в 2022 году", – сообщил министр образования.

По его словам, сейчас нарабатывается механизм, по которому будут принимать поступающих в этом году. Но никаких экзаменов университеты собственными силами проводить не будут. Это для того, чтобы предотвратить коррупцию.

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