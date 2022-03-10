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Во время войны школьники возвращаются за парты: детей беженцев тоже устроят

Оксана Лабойко Оксана Лабойко корреспондент Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 марта, 22:32
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Восемь областей Украины уже заявили, что возобновляют обучение с понедельника
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские школьники начали возвращаться к обучению – сегодня дистанционно состоялись уроки в Днепре.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Украина 24".

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Ситуация в областях

Как отмечается, восемь областей – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Запорожская, Одесская и Кировоградская – заявили, что возобновляют обучение с понедельника, 14 марта. Однако неизвестно, сядут ли дети за парты или будут учиться дистанционно – каждое учебное заведение будет решать это самостоятельно.

/ Фото: Украина 24

Причиной называют то, что во многих школах ночуют беженцы – особенно на западе страны. В то же время школы должны принять на учебу и детей-переселенцев.

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"Все школы имеют свои территории обслуживания и обязаны сейчас найти и взять под свою опеку детей-переселенцев, приехавших на эти территории. Мы также призываем родителей регистрировать детей в ближайших учебных заведениях. Необязательно идти в школу. Форму можно заполнить в интернете", – отметил директор департамента образования Львовской областной военной администрации Олег Паска.

Новая онлайн-платформа

Также сообщается, что во Львовской области с 14 марта запускается онлайн-платформа специально для обучения детей-беженцев.

"Дети, которых родители вывезли за границу или которые сейчас находятся в "горячих" точках, смогут заниматься на онлайн-платформе, которую мы разработали с университетом "Львовская Политехника". Собственно эту платформу мы начали делать еще в период пандемии для нашей области, но сейчас срочно ее запускаем из-за войны для всех желающих", – рассказал Олег Паска.

/ Фото: Украина 24

Он отметил, что на платформе будут созданы классы, как в школах – учителя будут загружать задачи, а ученики смогут заниматься тогда, когда будут иметь доступ в интернет. Также предусмотрены индивидуальные онлайн-консультации с учителями.

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По словам чиновника, уже сейчас более 100 педагогов зарегистрировались, чтобы работать на этой платформе на волонтерских началах. Олег Паска заявил, что это лучшие учителя из всех уголков Украины.

Напомним, польский сейм рассмотрел правительственный законопроект о помощи гражданам Украины через вторжение России на территорию страны.

Специальный закон регулирует, в частности, вопросы законности пребывания украинских беженцев в Польше, а также денежные выплаты их получателям.

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