Шон Пенн – Ермаку: Путин совершит самую ужасную ошибку

Шонн Пенн (слева), Путин и Ермак. Коллаж "Сегодня"

Знаменитый американский актер Шон Пенн заявил, что президент РФ Владимир Путин совершит катастрофическую ошибку, если не откажется от дальнейших военных действий, а украинский народ назвал символом мужества и стремления к демократии. Об этом сообщил в Facebook глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, американский актер, который недавно был в Киеве, написал ему письмо со словами поддержки.

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"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина – первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сражаться самим, наш дух как Америки будет потерян", – написал в письме Шон Пенн.

Как Украина противостоит оккупантам

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

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В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении на третий день войны заявил, что мы выстояли и успешно отражаем атаки врага.